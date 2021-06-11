避免傳統市場成為防疫破口，屏縣府捐贈傳統市場攤商防護面罩。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東連續4天「嘉玲」，但考量端午連假前夕，為避免民眾過節採買需求，讓容易造成人潮聚集的傳統市場恐成防疫破口，屏東縣政府派員在曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港等傳統市場發放防護面罩，讓攤商們見狀直呼「揪感心」。

屏縣府表示，此次發放的防護面罩是由慈濟基金會捐贈4000個、屏東縣佛教會捐贈1300個，另立委周春米引介企業捐贈5000個，共計1萬300個。

屏東縣長潘孟安表示，連假期間民眾恐湧入傳統市場購買蔬果魚肉及民生物資，市場攤商每天面對不同顧客，風險很高，防疫必須更提高警戒。

拿到防疫物資的攤商直言，為了糊口不得不每天外出擺攤做生意，要面對不同人群，心裡其實很不安，但收到縣府準備的防護面罩，覺得揪感心；還有年紀較大的攤商說，一直不知去那裡買，拿到物資絕對全程佩戴、全力防疫。

潘孟安指出，市場是防疫圍堵的關鍵戰區，重要程度不低於第一線醫護人員，由於市場攤商是其他縣市確診案例熱區，也感謝攤商配合，一起堅固屏東防疫網。

屏縣府呼籲，屏東傳統市場持續進行自主分流採購運動，希望民眾依身分證字號尾數分流採購，尾數單數的人，一、三、五、日採買，尾數雙數的人，則是二、四、六採買，少去多買，買好就走。

縣府則要求各鄉鎮市公所加強稽查所轄市場，必須每日消毒，由於這波疫情重創攤商業績，縣府已請鄉鎮市公所免收各公有市場租金、清潔費共3個月，由縣款直接補貼，減輕基層負擔，希望大家相挺，好好撐過這一役。