針對好心肝診所施打疫苗爭議，藝人郭子乾今（11日）在臉書道歉，透露因為家中母親與岳母都已80多歲，所以決定在今年3月向好心肝診所預約施打疫苗，「這次造成這麼大的風波，身為公眾人物，我思慮不周，在此鄭重向社會大眾道歉。」不過郭子乾的道歉文似乎並未平息網友怒火，反而怒轟他說謊不打草稿。

好心肝診所日前在半夜施打疫苗，施打對象為1千多名志工，造成外界觀感不佳，今日有媒體公布施打名單，發現藝人侯昌明夫婦、郭子乾、夏玲玲等也在其中，對此侯昌明夫婦坦承施打，而郭子乾也一改昨日否認態度，認了是在今年3月向好心肝診所預約自費施打，並向社會大眾道歉。

只是郭子乾的道歉似乎並未平息外界怒火，反而再次被轟他說謊不打草稿，網友紛紛在他臉書留言揪出疑點「哦～原來這也是超前部署啊！先知來的啊～比中央指揮中心還能未卜先知，但是自費疫苗開打時間是4月21號才開始喔！三月份是沒辦法預約的喔」、「第一批自費開打是4/21開始，三月根本沒有發佈預約哦」、「三月哪能預約自費啊，雙魚座說謊都不打草稿喔」。

不過也有網友為郭子乾緩頰，認為原因出在疫苗不夠，才會造成如此亂象，「政府的誤判疫情局勢跟2266施政，不能保護人民、疫苗不足，才是真正的錯誤」、「先不論有沒有私心，當初如果人人有的打怎會有今天這個局面」。