因應三級警戒，金管會日前宣布，原本6月底前舉行的上市櫃股東會，延至7、8月舉行，綠委劉世芳今天質詢表示，考量三級警戒若再延長，建議經濟部與金管會盡速研商相關因應措施，比如視訊會議，經濟部次長林全能允諾，會盡快和金管會討論，並於6月底前公布。

金管會上個月20日宣布，公開發行公司從5月24日至6月30日止，全面停止召開股東會，並延至7月1日起至8月31日止舉行；這也是國內史上第一次股東會延期，受到影響而必須延後股東會的上市櫃及興櫃公司，共有1931家。

綠委劉世芳今天詢問經濟部次長林全能，上市櫃興櫃公司可否採線上股東會議。（摘自國會直播頻道）

綠委劉世芳今天質詢表示，目前看起來要在6月28日解除三級警戒的可能性不高，試問股東會恐延到何時，有無因應措施，經濟部次長林全能說，延後時程必須和金管會密切交換意見，至於因應方式，非公開發行公司可依據公司法172條，只要章程明定，就可採視訊召開會議，約有70多萬家公司可採此方式。

劉世芳詢問，上市上櫃或興櫃的公司，有無比照參採視訊會議召開股東會，經她了解，這涉及修訂公司法172條之2規定，才能長長久久施行，也可根據傳染病防治法37條之1做特殊解釋，或者以紓困條例第7條來做因應措施。

林全能允諾，若要修訂公司法需要比較長的時間，至於可否尋求紓困條例第7條規範來執行，他會和金管會密切研商，在6月底之前做出適當決議。