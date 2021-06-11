國安私菸案判決出爐，法官斥責吳宗憲等8人時任國安特勤人員，職司總統維安之重要任務，竟公器私用，載運之菸品漏稅金額高達818萬多元，侵害國家稅收、破壞社會大眾之信賴，嚴重損害國家形象及國際聲譽。

其中判刑最重的被告吳宗憲、張恒嘉部分，法官指出，吳宗憲是本次專機出訪承辦人，其向華航公司購買9441條菸品，並以自己之信用卡刷卡付費以獲取獲取P幣近17萬元；張恒嘉則向特勤中心調借公務貨車，聯繫菸品機邊取貨事宜。

另6人部分，分別為永和警衛室駕駛班上士，由劉尊彰負責統計駕駛班菸品訂單，其參與程度較其餘5人為深，法官考量6人購菸數量，劉尊彰900條最多，葉信宏142條次之，李君偉110條，被告潘秉忠70條，被告黃柏維42條，張家維則僅購菸13條，各量處刑度。

此外，法官審酌6人未與華航公司的人聯繫，且黃柏維、李君偉因屬訪團成員需專機戒護而於該日在場，而劉尊彰、潘秉忠、張家維、葉信宏則排班輪值始於此日到場，參與程度均不及被告吳宗憲、張恒嘉，依因減輕其刑。