在經過長達逾17個小時的馬拉松式辯論後，美國眾議院委員會周四以38票對26票通過提案，未來5年內將砸下5470億美元為地面交通運輸支出提供資金，這項計畫旨在修復美國現有的道路橋樑，並提高對鐵道客運和公共運輸系統的撥款。

這項由眾議院交通委員會通過的法案，採納了民主黨總統拜登為其2.3兆美元大基建計畫提出的一些措施。該法案將授權3430億美元用於道路、橋樑和交通安全，其中40億美元將用於電動車的充電基礎設施。

此外，這項計畫亦要求撥款1,090億美元用於公共運輸、950億美元用於鐵道，其中包括將美鐵（Amtrak）的政府資金提高增加兩倍，為320 億美元。另41億美元將用於採購電動公共巴士。

美國國會必須在9月30日最後期限結束前，重新授權地面運輸計畫。其他方面的基礎設施支出，則歸屬其他委員會管轄。

消息人士透露，美國參議院商務委員會最快也將在周四公布一項折衷的地面運輸法案。稍早前，該委員會發布一項獲兩黨支持的地面運輸提案，預計在未來5年內授權780億美元用於大幅提高對鐵道客運的撥款，以及實施更嚴格的汽車安全規定。

該參院委員會發布的提案，包括5年內為美鐵提供逾190億美元的政府資金，較新冠肺炎疫情爆發之前這家鐵路公司每年平均收到的20億美元大幅增加。