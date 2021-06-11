根據路透社11日最新調查，日本5月出口可能有機會創下41年來最大單月增幅。不過，先別高興太早，因為2020年此時，日本正被新冠病毒殘害，經濟也一度跌倒谷底，故很大因素是比較基期點較低所致。

由於新冠疫苗出現，加上接種率日漸增加，讓世界主要經濟體都陸續出現復甦現象。

對日本來說，緊急狀態一直延長下，民間商業活動因此重傷，所幸藉著出口與工業產出撐腰，日本經濟才沒有那麼地難看。

除了出口數據外，日本下周重要經濟數據，還包括機械訂單，消費者物價指數(CPI)，以及日本央行政策決定。

先以出口來說，與2020年同期相比，5月出口可能暴增51.3%。日本官員表示，若屆時是如此，將是自1980年4月以來單月最大漲幅。41年前，當時出口巨幅揚升51.4%。這次大增的數據，也同時反應2020年同期出口曾大跌28.3%，因此基期較低。

同時，外界預估5月進口年增可望放大至26.6%，故導致貿易逆差達912億日圓，大約8.33億美元。

三菱日聯研究顧問認為，日本5月出口年增可能比4月增幅更大。但若以季節調整後的季增率來看，數值可能稍微減少。

最新日本官方版貿易數據，將於16日公布。同時，不包括船隻與電力設施的核心機械訂單報告也在同一天出爐。根據市場普遍預估，4月核心機械訂單可能年增8%，季增2.7%。

至於包括石油產品，但不包括波動較大的生鮮食物價格的核心CPI，預估5月年增率為0.1%。若屆時果真是如此，將是自2020年3月以來，單月年增率首次是正成長的。

而日本央行將在17日至18日舉行政策會議，外界預估日本利率還是維持在負0.1%，10年期日本公債殖利率也會保持在0%左右。