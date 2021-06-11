秉持著專心認真的態度做事情，才能把每一件大小事都做好，否則再好聽的計畫都只會淪為紙上談兵，搜狐網命理專欄點名，射手座、獅子座、雙子座的人做事總是三心二意，加上很愛說大話，在工作上常常注意力不集中，容易一事無成。

▍1.射手座

射手座天生喜歡追求自由，在生活中的性格非常放蕩不羈，他們不受任何人事物的束縛，在遇到事情時，最先想到的就是如何去逃避，非常膽小怕事，這樣的處事態度會使他們活得太安逸，導致一輩子一事無成。加上射手座做事常常只有三分鐘熱度，他們無法在一件事情上保有太多熱情，一旦新鮮感一過就會慢慢厭倦，最終因無聊而放棄。在戀愛方面也是如此，在每一段的感情中，射手座總覺得自己未來能找到一個更好的對象，即使腳踏多條船，對他們來說也不算什麼，只不過是一種冒險罷了。

▍2.獅子座

獅子座能力有限，可是卻喜歡到處誇下海口，在工作上，常常在長官面前承諾不可能完成的工作量，在客戶面前也會拍胸脯保證在有限時間內達到要求，還經常衝動答應朋友的邀約，導致工作太多，容易在忙中出錯，很多細節都無暇顧及，讓生活陷入一團亂，三心二意最後什麼也做不好。獅子座天生就有著超強自尊心，不管做什麼事情都不會輕易認輸，但是他們卻不敢承擔責任，畢竟他們太愛面子，只能去做比較沒有風險的事情，因此一生都會在平淡中度過。

▍3.雙子座

雙子座在訂目標的時候非常有雄心壯志，妄想自己能夠邊工作、邊睡覺，還可以計畫假日出遊，在注意力不集中的狀態下，工作往往會做不好，因為計畫趕不上變化，到了最後可能還需要加班才能完成任務。另外，雙子座的雙面性也讓很多人覺得表裡不一，他們個性陰晴不定，相當善變，常常讓身邊的朋友搞不懂，說穿了雙子座就是變化多端的萬花筒，對於愛情的保鮮期也短到不行，他們有時候的確內向害羞，但是一旦感情滿出來，卻可以在同時間和不同人談情說愛，花心指數相當高。