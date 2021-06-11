好心肝診所涉嫌違法施打疫苗，如今風波持續延燒，演藝圈有許多藝人都在名單之中，像是侯昌明夫妻檔與郭子乾都坦承施打，並在臉書發文公開道歉，如今演員翁家明也坦承已經接種疫苗，但強調是「被通知」的。

藝人翁家明身為「好心肝診所」10年志工的，今天透過經紀人表示本月8日接到診所通知，請他過去施打疫苗，因為自己擔任醫療志工多年，「接到診所通知要打疫苗時，以為可能是診所人力不足，需要志工幫忙，又擔心志工有染疫風險，所以沒想太多，當天工作結束後去診所報到。」，但強調是「被診所通知」，並非自己主動要求施打。

曾雅蘭發文為施打疫苗致歉。（圖／曾雅蘭臉書）

至於以好心肝「資深志工」身分施打疫苗的侯昌明與曾雅蘭夫妻，也在臉書還原事件始末，表示施打疫苗是被臨時通知，當下有討論是否符合現階段施打順序，但因為好心肝擴大認定醫療相關人員身分，便提前讓他們施打第一劑，才來得及在活動時施打第二劑產生保護力，對於引發軒然大波，夫妻倆坦言沒有周全將事情想仔細，造成社會觀感不佳，三度對此事道歉。

郭子乾發文為施打疫苗道歉。（圖／郭子乾臉書）

郭子乾雖然第一時間表示不知情，但今天坦承考量到家中有兩位長輩，擔心工作生病傳染給老人家，便在三月就預約自費施打新冠肺炎疫苗，前幾天在診所後通知後，便帶著長輩去施打，對於自己思慮不周，也鄭重向社會大眾道歉。

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