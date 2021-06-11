有民眾投訴，新北板橋區國光國小2教師上班期間，在學校內未戴口罩打籃球，新北市長侯友宜今主持防疫會議，教育局張明文回應，只要未戴口罩就可以依傳染病防治法開罰，查證屬實即刻開罰3000元以上1.5萬以下罰鍰。

三重區某基層診所66歲醫師確診新型冠狀肺炎，9日該醫師被送往台大醫院急救，到院前身亡，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實此為台灣首例染疫死亡醫師。媒體詢問新北市，完成清查接觸多少患者並進行匡列、篩檢了嗎？衛生局回應，目前已匡列診所工作人員，仍在持續匡列中。