全國三級警戒延長至28日，屆時若疫情降溫，中職期待在有限度的情況下復賽，統一獅隊總教練林岳平表示，若28日就能順利解除三級警戒的話，因還有近3周的時間能做準備，「要比賽一定來得及。」

受到疫情影響，各隊都只能在有限度的情況下採取分流方式訓練，「餅總」就坦言這對教練、球員都是一大挑戰，「只能利用分流練習時增加投打對決，讓球員保有比賽張力。」

過去中職在就曾因北京奧運在季中延賽，相隔多年又碰上季中延賽狀況，但林岳平認為「此時非彼時」，今年的狀況相較下困難許多，「2008年那時因為奧運停賽3周，但球隊訓練沒有中斷，但這次是因疫情，練習要分流，全員無法搭配會更棘手，但這也是一個很好的學習機會。」

除了訓練、心態上的考驗，若屆時28日後仍無法解封，中職恐面臨維持上、下半季或是改為單一球季的抉擇，但不論是哪種賽季，可能球季都會拉長到11、12月才能結束，林岳平認為，這對球員體能來說是很大的負擔。

「餅總」也分享自己的居家防疫生活，他透露近期在家時除了陪小孩上課外，也會一起觀看金庸影集，從影集中找到一些心靈啟發，他說：「在球場可以練球，在家也可以練功，這真的是很奇妙的互動，但他們吵起來時真的好吵。」