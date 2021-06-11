前年私菸案爆發後，總統府發言人黃重諺出面說明時表示，「特勤人員利用元首出訪期間，向華航超買大量免稅菸品的案子」，但法官判決卻狠打臉，直指「漏稅物品」規範在貪汙重罪中，是貪汙罪的以公用運輸工具裝運漏稅物品罪。

北院判決指出，專機訪團成員與入境旅客相同，在入境通關之際即有入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法適用，而扣案菸品屬入境旅客攜帶之隨身行李物品，故訪團成員國安局人員吳宗憲、黃柏維、專機隨行等人只能各攜帶菸品1條入境。

法官表示，逾免稅額之菸品共9793條未向海關申報即入境，自屬漏稅物品，且共逃漏關稅、菸酒稅、菸品健康福利捐及營業稅共818萬9639元，且貪汙罪立法者早已於1963年7月間，即將「漏稅物品」規範於該貪污重罪中。

法官指出，國安局特勤所購菸品與市售菸品二者價差甚鉅，而專機任務與免稅菸品可大量訂購間本無關聯性，況具機場通行證之公務車應限於專機任務使用，他們利用特權購買逾量免稅菸品，甚將公器據以私用載運個人訂購之菸品，共同犯以公用運輸工具裝運漏稅物品罪。