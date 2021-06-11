澳門賭王何鴻燊生前有4位妻子，在他17名兒女中，最常被提及的不外乎「賭王最美千金」三房二女兒何超蓮和四房兒子何猷君，但賭王最小女兒何超欣人美又是學霸，讓他本人也親口認證「美到不得了」；日前何超欣從MIT畢業，更拿下雙學位，打敗哥哥何猷君成為賭王一家的最高學歷擔當。

何超欣和哥哥何猷君一樣就讀美國麻省理工學院（MIT），5日她的微博粉絲團分享她畢業消息，而且比學霸哥哥還厲害，僅用3年時間就拿下管理學和建築學的雙理科學士學位，傲人成績已變何家最強學霸；據悉，何超欣MIT畢業後，回家鄉考入北京清華大學攻讀碩士，將來更不可限量。

5日何超欣的微博粉絲團分享她MIT畢業消息，而且比學霸哥哥還厲害，僅用3年時間就拿下管理學和建築學的雙理科學士學位。(圖/ 摘自何超欣粉絲團微博)

22歲的何超欣是賭王最小的女兒，一直是集萬千寵愛於一身，賭王生前受訪時提到女兒們都是讚不絕口，但特別指出，「阿三（三房）各個女兒都漂亮，阿四（四房）小女兒美到不得了」；何超欣從小到大就是美人胚，深邃雙眼皮和高挺俏鼻，素顏也很有氣質，不過她鮮少使用社群軟體，只能從何猷君的IG或微博看到日常生活的她。

而據《東網》報導，何鴻燊四房梁安琪對於小女兒MIT畢業還拿雙學位，只冷靜地說，「每個兒女各有喜好，所以選自己喜歡讀的科目，看到她有好成績當然開心」，但被問及將來要交給何超欣家族裡的什麼工作，她則表示女兒還在讀書，等到之後要工作時再說。