粉絲們可透過Spotify一窺 TWICE新專輯的背後故事。(Spotify提供)

韓國女團TWICE今天(11日)發行迷你專輯《Taste of Love》回歸歌壇,不只登上《艾倫秀》表演,獲主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)盛讚「超級巨星」,線上音樂串流平台Spotify也為所有訂閱用戶及免費用戶推出《TWICE presents Taste of Love, the Enhanced Album》。這個為了ONCE(官方粉絲名)及新粉絲所打造的Enhanced Album正是一個完美的遊樂場,讓大家親身體驗女孩們期待已久、收錄6首新歌的專輯。

除了針對逐首歌曲背後靈感及想法的解釋:Storylines(每首歌的個人文字評論)和 Canvas(「現正播放」中出現的移動視覺效果,每首歌曲訂製8 秒影片循環),粉絲也可以找到團體獨家錄製的影片內容,捕捉成員們在參與一系列有趣的活動時,那些親密且坦率的時刻—從志效製作 s’mores、Momo 完美製作「Alcohol-Free」調酒,到多賢揭露自己練習生時期的日記,以及Mina完美的自拍技巧等所有一切。透過專輯帶來的繽紛旅程—混合著 bossa-nova、hip-hop、disco 及舞蹈,將「Taste of Love」的精髓融入生活,這張完美的夏季專輯喚起了陷入戀愛的感覺、熱帶調酒及夏日時光。

成員們也表示:「我們很開心為粉絲們帶來所有好玩及令人興奮的內容。很想念能夠親眼見到粉絲本人,所以我們希望這個Enhanced Album能讓你們感受到與我們有更多的連結。我們喜歡為大家創造《Taste of Love》,也希望你們享受透過幕後花絮了解這張專輯背後的靈感,以及一些意想不到的時刻。」Spotify亞洲區音樂總監Kossy Ng表示:「Enhanced Album讓歌迷以更深入、更具互動性的方式與藝術家產生連結,並提供藝術家一個管道讓歌迷沉浸在他們藝術背後的靈感、故事和創意中。這是Spotify第3次與KPOP團體合作的 Enhanced Album,很興奮讓TWICE在全世界的Spotify 聽眾能獲得這些特別內容。」