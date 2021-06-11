壹電視攝影天天跟拍 侯友宜回應了 16:212021/06/11 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 壹電視公司爆發群聚感染。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 壹電視公司爆發群聚感染，新北市府自上月升級三級警戒後，包括新北市長侯友宜視察行程、每日下午的防疫應變記者會，均由壹電視攝影協助拍攝，提供給各家媒體轉載；對此新北市長侯友宜今受訪表示，已請新聞局了解壹電視攝影接觸範圍，他也鼓勵市府同仁們有疑慮都去篩檢。 新北市新聞局長蔣志薇補充，確診的壹電視員工並沒有到新北市府採訪，跟負責新北市府共訊的攝影記者，是分棟、分大樓上班，完全沒有接觸，但為了安全起見，前幾天衛星公會已經另派其他電視台來協助新北市的共訊工作。 2021林園鳳芸宮媽祖海巡 沉默缺氧索命 新北推遠端監控 #壹電視 #攝影 #新北市府 #侯友宜 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廣篩找出隱形傳播者 新北市府核准4家企業廣篩計畫 15:152021/06/11 生活 嫩妹PO文罵友3小時1萬可陪搖 附照點名「吹喇叭MVP」慘了 14:282021/06/11 社會 骨灰罈都還來不及刻上名字 侯友宜淚送確診死者火化 21:212021/06/10 生活 莊敬高職首次線上畢業典禮 師生一起度過人生中的第一次 15:162021/06/11 寶島 好心肝疫苗之亂 侯昌明夫妻認了打疫苗 13:372021/06/11 娛樂 民調太高遭綠營圍剿 港媒忍不住問侯友宜一句話 16:052021/06/10 政治 2名同仁檢測陰轉陽確診新冠肺炎 壹電視聲明吐未公布原因 10:302021/06/11 娛樂 疫情嚴峻感謝警察辛勞 永和警友會致贈警察節禮品 15:062021/06/11 寶島 年代壹電視爆2員工確診 快篩陰性PCR卻轉陽 08:482021/06/11 生活 新北何時三級降二級？侯友宜曝疫情趨緩關鍵時間點 15:452021/06/11 生活 疫亡者速火化 侯友宜悲痛送行 04:102021/06/11 焦點要聞 生活熱門新聞 疫情壓不住 黑貓、宅配通、嘉里大榮針對5縣市低溫宅配再喊卡 - 生活 高雄確診婦口罩廠打工 成品危險？衛生局回應 - 生活 首例！打AZ疫苗後死亡 莫德納不良反應 進加護病房 - 生活 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 新北何時三級降二級？侯友宜曝疫情趨緩關鍵時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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