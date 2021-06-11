壹電視公司爆發群聚感染，新北市府自上月升級三級警戒後，包括新北市長侯友宜視察行程、每日下午的防疫應變記者會，均由壹電視攝影協助拍攝，提供給各家媒體轉載；對此新北市長侯友宜今受訪表示，已請新聞局了解壹電視攝影接觸範圍，他也鼓勵市府同仁們有疑慮都去篩檢。

新北市新聞局長蔣志薇補充，確診的壹電視員工並沒有到新北市府採訪，跟負責新北市府共訊的攝影記者，是分棟、分大樓上班，完全沒有接觸，但為了安全起見，前幾天衛星公會已經另派其他電視台來協助新北市的共訊工作。