國內新冠肺炎疫情未退，確診者在家中、旅館或檢疫所猝死案例明顯增加，專家直指與新冠肺炎引發的隱形缺氧/快樂缺氧(Happy Hypoxia)有關，故中華電(2412)宣布，與陽明交大「數位醫學暨智慧醫療推動中心」合作成立血氧監測緊急救援隊，共同開發完成「COVID-19血氧監測雲端平台」，以病人為中心，透過資訊技術改善傳統血氧監測效益，達成即時監測，減低病患操作難度，減少醫護人員接觸風險的三大目標，該平台已經在新北聯醫專責病房上線，並成功實現雲端自動監測與示警，追蹤病患的血氧變化並即時介入。

中華電表示，COVID-19病患於專責病房或檢疫所內使用衛福部核准的醫療級智慧血氧儀，透過5G與AIoT技術，由中華電健康雲持續性監測病患血氧與心跳資訊，再結合陽明交大AI平台進行趨勢變化分析，當患者血氧濃度低於94%或出現心率異常情形，系統將發出預警，提醒醫護人員注意，更重要的是，若發現血氧濃度低於90%或是AI判斷血氧呈現惡化趨勢等，系統能即時通報醫護人員處置。

中華電郭水義總經理表示，中華電身為防疫科技國家隊成員，本次與陽明交大合作開發此系統，應用雲端與5G AIoT技術，協助醫院與檢疫所醫護人員照護病患並減少風險，感謝新北聯醫提供服務場域與系統上線的協助，三方一齊合作，在這個疫情蔓延時刻為國家抗疫盡一份心力。