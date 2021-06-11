客思達-KY(2936)及寶陞(2948)公布5月合併營收，同步較4月下滑，其中客思達-KY自結5月合併營收為7.98億元，月減4.43%，寶陞國際5月合併營收為1.64億元，月減0.84%，不過隨著美國加速施打疫苗，並陸續解封，有助於兩家公司營運表現。

客思達-KY自結5月合併營收達7.98億元，月減4.43%，但年成長0.84%，累計1至5月合併營收為39.84億元，年成長5.18%；若以功能性貨幣表示，5月合併營收較去年同月增加8.08%，累計1至5月合併營收較去年同期增加12.57%。

客思達-KY表示，美國隨著疫苗普遍施打，已陸續解除大部分防疫限制，加上美國政府之刺激經濟政策陸續推行，家具之市場需求有所提升；不過，在全球貨櫃短缺及勞動力短缺之雙重壓力下，美國家具市場出現供給缺口，業者紛紛將重心轉向調整定價策略以及加強供應鏈管理等環節，由於公司長久以來已建立多元採購來源以及供應鏈管理應變能力，因此得以持續補充存貨並維持安全庫存，同時維持具競爭力之售價以及良好之利潤率。

受到美國塞港、全球船運吃緊之影響部分訂單遞延，寶陞國際5月合併營收為1.64億元，月減0.84%，所幸旗下雙事業營運動能暢旺，較去年同月大幅成長56.88%，續創歷年同月新高，累計前5月合併營收達7.8億元，較去年同期成長69.66%。

寶陞表示，5月營收除受惠高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」持續擴大全美經銷布局，包括佛州地區亦取得良好銷售表現，加上專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」於加州、德州銷售持續暢旺，且隨著聖安東尼奧新據點加入，進一步拉升整體訂單備貨力道提振，皆係助力5月旗下Artisan Hardwood、Modern Home Concepts兩大事業銷售皆分別較去年同期大幅成長50.36%、79.55%，占整體營收比重分別為53.56%、41.21%，看好Modern Home Concepts在新據點加入貢獻，進一步堆疊集團整體營運強勁成長表現。

展望未來，客思達-KY表示，公司持續優化管理平台，使銷售及採購管理層面之資訊更為透明，提高決策及營運效率，降低營運成本。客思達-KY並將透過線上線下整合，打造Coaster品牌之零售網絡，建立(Online to Offline)新零售之營運模式。

寶陞亦審慎樂觀看待今年上半年，雖然目前美國地區塞港問題、全球航運運力吃緊等因素，整體訂單出貨認列仍需視船期排程影響，但隨著美國政府接連推出大規模的財政刺激方案等，美國整體房市交易持續熱絡，看準德州地區房市交易熱絡度上升速度快，且未來市場需求有望更為熱絡，旗下Modern Home Concepts於聖安東尼奧地區擴增新銷售據點，目前已完成裝修並啟用挹注銷售貢獻，且聖安東尼奧地區鄰近德州矽谷之稱的「奧斯汀」地區車程不到一小時，有助於開發周邊鄰近地區銷售表現。

寶陞表示，目前集團旗下雙業務整體接單表現隨著積極擴大業務策略、美國居家裝修需求暢旺保持良好水準，同步積極推動Modern Home Concepts室內建材通路旗下加州、德州銷售據點、倉儲中心等規模持續放大，創造經濟規模效益。

此外，觀察全球建材供應鏈仍持續面對全球供需吃緊之挑戰，寶陞採購分散於中國、柬埔寨、越南等地區，並緊密與長期穩定供應合作夥伴調整交期、尋求其他供應廠商，以取得充沛貨源及控制採購成本，同步針對旗下兩大事業優化銷售據點、經銷管理、提升品牌知名度等策略，希望對整體營運有正面挹注。