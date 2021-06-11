金融股，景氣相關族群以及房地產走跌，雖科技權值股上漲，但日股11日還是收小黑。日經指數收28,948.73點，跌9.83點或0.03%。本周日經指數狹幅整理，周線小漲0.02%。至於東證則收1,954.02點，跌2.71點或0.14%。

東芝跌1.59%，因有份調查報告指出，東芝在2020年7月年度股東大會時，曾尋求日本政府貿易部門幫助，共同對付一些與其意見相左的投資人，並就選董事一事進行干擾。

Chibagin資產管理認為，美股那斯達克上漲與美國低利政策下，日本科技類股有買盤進駐。但是，受到不確定因素拖累，當日經徘徊在29,000點附近時，因為對日本市場前景不一定感到樂觀，因此投資人很難決定是要賣出還是買進。

由於正值第4波新冠疫情，日本未來景氣是否能與美國或其它已開發國家並駕齊驅，也頗令外界所懷疑。

日經成分股中，人力業者瑞可利跌2.53%最多，機器製造商久保田與小松各跌4.49%與3.24%。

金融業與房地產是下跌最多的兩個產業，科技族群收漲，醫療平台業者M3漲3.12%，愛德萬測試漲0.61%，東京威力科創漲0.65%。

在美國政府批准與Biogen合作開發治療阿茲海默症藥物後，衛采於10日收跌，目前又收漲7%。