劉醫師平安解隔，坐上防疫專車返家。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院自5月31日起承接新北市衛生局防疫專責旅館，迄今已收治超過300位輕症或無症狀確診患者。台北慈濟醫院專責旅館日前收治一名自行開業的劉醫師，同為醫者，劉醫師面對疾病變化，一度向醫療團隊表示希望將資源留給更有需要的病患；而歷經十天，在醫護的照顧下，病情回穩，6月10日平安解隔返家。

劉醫師的診所位在新北市，原本預計在5月底施打疫苗的他，假日出現忽冷忽熱、上腹不適及胸悶等症狀，採檢確診，感染源應為診所病患。劉醫師被送到防疫專責旅館，中間曾出現血氧下降的情形，被建議後送到醫院接受治療。

劉醫師認為：「我自己是氣喘病人，對『喘』比較有耐受性，沒有嚴重到要去醫院占一個床位。」醫療團隊與劉醫師充分溝通與評估，最後同意劉醫師留在專責旅館，並以製氧機供氧治療，順利控制病情。

台北慈濟醫院副院長鄭敬楓說明，進駐防疫旅館的醫護人員會針對住民每班有2至3次的電話問診，並定時請住民回報自行監測的氧氣濃度、心跳與體溫，一旦出現血氧降低、心跳加速等的情況，就會盡快後送回台北慈濟醫院，或視情況提供氧氣設備，確保病人安全。「台北慈濟醫院自承接日起，迄今已後送56位住民入院治療，將作病患與住民最好的後盾，守護每位患者健康。」

日前確診死亡的三重醫師是劉醫師的舊識，好友病逝的消息對劉醫師來說格外震驚，加上自身染疫等種種因素，令他感觸甚深，因此特別提到，希望只要有場地、有疫苗，政府能盡早完成基層診所醫護的疫苗施打作業。