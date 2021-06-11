謝悉文（中）說明種苗場育苗的情形，採用自動化穴盤設施育苗，出苗量翻倍。（謝瓊雲攝）

博華育苗場育苗規模大，在溪湖鎮、埔鹽鄉都有育苗場，每年可生產54萬株菜苗，供應彰化縣2000公頃農地耕種。（謝瓊雲攝）

謝悉文（左二）說明種苗場育苗的情形，採用自動化穴盤設施育苗，出苗量翻倍。（謝瓊雲攝）

5月底大雨過後，葉菜類、瓜果類因水傷應聲喊漲，葉菜價格更是連漲2次，然而因校園停課、大型餐館考慮外帶不敷成本停業，農民無心立即投入復耕，甚至大量棄單，導致蔬菜育苗場慘遭波及、經營困難；彰化縣長王惠美10日允諾將請農業處全力協助種苗場爭取紓困補助。

位在埔鹽鄉的博華蔬菜育苗場，是南彰化規模數一數二的種苗場，第二代經營者謝悉文曾任彰化縣青農聯誼會長，現任台灣蔬菜育苗協會理事長；21年前放下人人嚮往的科技新貴、程式設計師職業，返鄉接手家族傳統育苗事業，並以所學產業轉型升級為「自動化穴盤育苗─設施栽培」自動化生產，每年可生產54萬株菜苗，供應彰化縣2000公頃農地耕種。

謝悉文說，種苗主要以高麗菜、包心菜、青蔥為主，因為疫情嚴峻導致校園停課，營養午餐也不供應，已經大大影響農民種植蔬菜的意願，加上餐飲全面改為外帶，很多大餐廳乾脆關門歇業，更讓蔬菜行情雪上加霜。

謝悉文指出，蔬果運到拍賣市場也滯銷，相對就影響到種苗的供應，很多原本要出貨的菜苗被農民大量棄單，損失難以估算；只能與消費者、農民共體時艱，一起努力度過這個難關，也盼政府能盡快穩住疫情，讓消費市場重新活絡。

農業處長邱奕志表示，蔬菜種植周期短，產業發展需靠育苗場精準估算培育周期，才能即時出苗、形成良好循環，並適時監控育苗量，避免搶種產銷失衡。疫情影響導致目前種苗場出苗量銳減，農業缺工卻又移工短缺，讓育苗業者陷入困境。

王惠美強調，將請農業處輔導業者減量生產外，也將向中央爭取、給予紓困補助，減少農業產業鏈的衝擊，她呼籲消費者多多支持在地農產，讓優質農業持續生根發展。