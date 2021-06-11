《大嘻哈時代》昨舉行線上首映會。 （台視提供）

台視、MTV《大嘻哈時代》昨（10日）舉行線上首映會，新生代男歌手J.Sheon首度擔綱主持，他坦言當主持人實在太難了，頻吃螺絲都要變成五金行，現在才明白當主持人不簡單，有太多的訣竅以及要注意的東西。

節目邀請大支、熊仔、剃刀蔣、Leo 王等知名嘻哈歌手擔任節目導師，J.Sheon被問「導師魂」會不會跟著上身？他表示：「在技術方面當有會有自己的想法，但留給導師們去發揮也更為公正。」

嚴格出名的導師熊仔，被問到在賽程當中說過最重的話是什麼，熊仔解釋他擔任評審都是很公正，還分享在《憑什麼》中的一句歌詞「台下跟你平起平坐，上台後別想憑交道」，看得出對比賽的認真。

《大嘻哈時代》是台灣首創超大型嘻哈選秀節目，選手來自全台各地，吸引近1500位嘻哈好手報名，最終選出66位選手參加晉級賽，參賽選手臥虎藏龍，希望可以藉由節目打造出「台饒勢力」，挖掘下一個饒舌巨星。《大嘻哈時代》12日起，每周六晚10點於台視主頻、MTV娛樂台及myVideo首播。