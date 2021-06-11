新冠肺炎疫情仍嚴峻，台灣疫苗數量不足，但近日卻爆發診所「偷打疫苗」、是否有特權疫苗爭議，對此，國民黨主席、立委江啟臣今在立院質詢衛福部長陳時中，質問導致特權施打是因為特權還是疫苗不夠所致，陳時中回應，「以這個亂象，那大概是有一點特權」。

江啟臣今（11日）在立院質詢陳時中，針對近來幾天特權打疫苗新聞頻傳，他詢問究竟是特權還是疫苗不夠所導致？陳時中認為，「以這個亂象（來看），那大概是有一點特權」，接著表示，「那怎會有多出來的？」。對於陳的回應，江啟臣解讀，「所以你認為是疫苗夠，然後完全是因為特權，那所謂多出來的，是因為地方施打的不夠快」，陳時中馬上表示，「不是這樣，因為有名冊聯繫，但很多地方可能怕最後沒有疫苗，或是中央配發疫苗的速度有時候跟不上來，這些都是因素」。

對此，江啟臣強調，如果陳時中所言，那問題就要回到更早以前，就是「你們多早前跟政府說要施打疫苗、造冊、排定優先順序，以及地方政府有無時間準備」，陳時中坦言，「準備時間基本上不長，因為局勢一直在變，在3月23日開始施打疫苗時，基本上沒人要打，所以一直獎勵，希望能趕快施打」。江啟臣直言，這是一個系統性的問題，行政部門不是推給特權就能解決，中央地方要一起合作，中央要檢討哪個環節出了問題，以及如何因應，才能讓全民都施打得到，陳時中也附和點頭表示沒錯，中央地方要一起合作才會好。

針對國產疫苗昨天解盲，江啟臣表示，樂見國產疫苗有進展，但是這跟政府緊急採購國外疫苗沒有相互違背，可以同步進行？陳時中回應，外交體系都在努力，國際大廠也在努力洽談中，江啟臣再問，政府是否有可能和莫德納代工？陳時中直言，有在談，但還是要看莫德納的全球佈局為何。

江啟臣建議，政府要用「國家的力量」來幫忙代工好的國際疫苗，這涉及到二代疫苗的超前部署，不是不相信國產疫苗，可目前國產疫苗連第一階段的三期都還沒通過，且其他國家的疫苗已在進行二代研發，疫情不會今年結束，為了超前部署二代疫苗，他認為要用國家力量整合。陳時中也表示，同意江啟臣看法。