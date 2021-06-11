蔡英文總統今接受電台受訪表示，預計7月起開放一般民眾施打疫苗，新北市長侯友宜表示，新北市已經做好相關的事情，目前只怕中央提供的疫苗量不夠到新北市，只要量夠，新北市一天就能夠打到5萬人次。

侯友宜說，新北市21家醫療院所、29區衛生所、26處中大型接種站、200隊接種隊都已經準備好，另外針對造冊稽查部分，新北市不管是現場、線上稽查都已經準備好了，會細膩到位。