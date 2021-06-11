7月擬可開放一般民眾打疫苗 侯：已準備好 新北一天可達5萬人次 16:302021/06/11 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月擬可開放一般民眾施打疫苗 侯：已準備好。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今接受電台受訪表示，預計7月起開放一般民眾施打疫苗，新北市長侯友宜表示，新北市已經做好相關的事情，目前只怕中央提供的疫苗量不夠到新北市，只要量夠，新北市一天就能夠打到5萬人次。 侯友宜說，新北市21家醫療院所、29區衛生所、26處中大型接種站、200隊接種隊都已經準備好，另外針對造冊稽查部分，新北市不管是現場、線上稽查都已經準備好了，會細膩到位。 基隆長者疫苗施打點追加至27站 林右昌：年紀越長順位越優先 台南設大型疫苗接種站 黃偉哲：已做好準備只等疫苗 #新北市 #7月 #開放一般民眾 #施打疫苗 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中：差兩、三個月滿75歲者也可施打疫苗 13:182021/06/11 政治 好心肝、國軍新竹地區醫院違規打疫苗 指揮中心：已著手行政與司法調查 11:062021/06/11 生活 影／124萬劑AZ將配發 指揮中心：1到6類依居住處就近施打 09:202021/06/11 生活 國產疫苗無國際認證 近7成不願打 04:102021/06/11 焦點要聞 施打疫苗排序 鄭文燦：沒有後門 沒有特權 11:162021/06/11 政治 第一線媒體人 爭取優先打疫苗 04:102021/06/11 焦點要聞 網傳開放VIP打疫苗 中榮：絕無此事 04:102021/06/11 地方新聞 3月預約好心肝診所打疫苗 郭子乾道歉了 13:452021/06/11 娛樂 各醫院疫苗施打規則不一 民眾無所適從 14:352021/06/11 生活 魔術師陳日昇接種13價疫苗 曝施打後身體狀況 11:092021/06/11 娛樂 金馬影后被爆列在好心肝疫苗名單 陳淑芳發文澄清 15:132021/06/11 娛樂 生活熱門新聞 桃園19個案 1人是京元電子人力仲介副總 確診足跡遍及多家超市 - 生活 贊同6／28後各縣分級警戒？柯文哲這樣說 - 生活 疫情壓不住 黑貓、宅配通、嘉里大榮針對5縣市低溫宅配再喊卡 - 生活 才PO文「確診者足跡跟我買菜路線差不多」 宜大女教授今睡夢中猝死 - 生活 史上首見「不想讓你返鄉」 國道今晚9點嚴控匝道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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