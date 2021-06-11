從事壽險業務的台南市許姓女子，2018年間先後與2名已婚男同業交往，首任對象因對方妻子發現被迫分手，第二任除合買房子外，許女還逼迫對方與吳姓妻子離婚。吳女反告許女侵害配偶權，台南地院認定，許女破壞他人家庭，侵害配偶權，須賠償慰撫金80萬元。

判決指出，在百貨公司擔任櫃姐的吳女，2011年與從事產物保險的張姓丈夫結婚，婚後育有3名子女；許女則是壽險人員。2018年許女擔任張男的球隊經理，明知張男方已有妻室，竟仍於2019年2月至2020年7月與張男交往。2人不僅同居，還在合買的大樓內，發生10多次性關係。

吳女指控說，許女與丈夫姦情曝光後，居然沒有反省，還慫恿張男離婚，甚至以LINE嗆她「他的心不在妳那裡」。吳女因疫情收入不穩定，加上又被丈夫外遇對象精神折磨，憤而對許女提告侵害配偶權。

許女則反駁，與張男交往時，對方臉書的感情欄是「離婚」，事後得知張男欺騙時，一度崩潰痛苦，但因當從張男夫妻第對話紀錄，得知他們的婚姻已經破裂，才決定在張男未離婚前維持朋友關係。

許女還強調，曾與吳女以LINE對話，對方回覆「我用剩的，妳愛就拿去」，自認吳女同意她與張男交往。

不過，球隊另名也曾與許女交往的李男，曾經對許女說，「張男已結婚死會了」；加上張男也說2人交往時，許女就知道他已有妻子，並沒有欺騙，法官據此不採信許女主張被騙與張男交往的說法。

此外，針對吳女曾說「我用剩的，妳愛就拿去」，法官也認為是吵架的氣話，不能解讀為同意許女與張男交往。

法官認定，許女利用張男與妻子不睦，慫恿對方離婚，還要張男將妻子趕出家門，導致吳女被丈夫背叛、家庭破碎，身心受創，許女卻未向吳女表達歉意，還反控遭張男欺騙感情，可見其惡意破壞他人家庭、毫無悔意，判賠80萬元，全案還可上訴。