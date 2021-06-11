台北市政府在今（11）日防疫因應記者會中宣布，因為疫情防控，有部分產業受到較大衝擊，反之也有產業因此受惠，人力需求反增。為了讓短期人力資源有效分配，台北市政府宣佈推出「你上工，我加薪」專案，期待有人力需求的企業，能夠增聘人員，並宣布針對企業與勞工的補助方案。設籍台北市的勞工可多加參考。

新冠肺炎的本土疫情仍舊嚴峻，防疫措施造成不少產業衝擊，導致失業人口增加，勞工因此將出現隱藏性貧困狀態。為了在疫情下扶助有就業意願的勞工，台北市宣布，110年度「你上工，我加薪」千人上工就業專案。

針對勞工部分，設籍臺北市之失業市民（過去有勞工保險、就業保險，目前未投保）、以及設籍臺北市受疫情影響生計市民，包含包含：失業勞工、停業勞工、部分工時、日給薪資等打工族群及應屆畢業生等，勞工在110年11月30日前就業滿2個月，即可申請本計畫勞工防疫就業加給。

針對受疫情影響而有人力需求之缺工產業，如運輸物流業、製造業、批發零售業及外送平臺與電商等民生產業，向台北人力銀行申辦求才登記後，自公布之日起至8月15日前，完成聘僱符合本計畫申請對象之勞工，便可申請本計畫即時進用獎勵金。

因受疫情影響，想要申請此專案補助的勞工，即日起至110年8月15日止，可前往台北人力銀行上遞交履歷表。若報名成功後，如企業端對履歷有興趣，將主動與勞工聯繫並通知面試。

藉此計劃，台北市期待可以邀集100家企業，提供逾5000個工作機會，讓因疫情工作機會受影響的勞工與企業，都可在此專案的協助下，獲得更多補貼，讓人力有效利用。