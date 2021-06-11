大陸國家衛生健康委疾控局今日表示，大陸國家有關部門已經批准3歲至17歲人群可以開展新冠病毒滅毒（大陸稱滅活）疫苗的緊急使用。

大陸國家衛建委疾控局二級巡視員崔鋼今日在大陸國務院聯防聯控機制記者會上表示，目前大陸新冠病毒疫苗接種主要是在18歲以上人群開展，有關部門已經批准3歲至17歲人群可以開展新冠病毒滅毒疫苗的緊急使用。

他稱，將根據疫情形勢、防控工作需要和相關人群特點，組織專家研究製定針對3-17歲人群接種的具體政策。同時，會同各相關部門共同把兒童青少年的接種工作組織實施好。