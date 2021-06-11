高雄鍾姓垃圾清潔隊員不滿吳姓婦人倒垃圾時拿雨傘攻擊他，竟用勒頸的方式制止吳婦導致骨折，事後兩人互告。吳婦妨害公務罪證不足判無罪，鍾男防衛過當一審遭判3月，高雄高分院改判拘役55天，得易科罰金，可上訴。

2020年1月28日早上8點，吳婦在高雄市美濃區上竹圍18號前倒垃圾，疑似因撐雨傘丟垃圾時，刺到車尾正在執行執勤的鍾男，鍾男告訴吳婦雨傘差點刺到他的頭，吳婦回「下雨天嘛～不小心沒注意到」，沒想到鍾男反嗆「清潔隊就不是人嗎！要被你看不起嗎！」雙方也引爆口角。

吳婦回嗆「我不是看不起你！你態度很差我要投訴你！」，鍾男一聽隨即失去理智，暴怒之下三字經脫口而出，吳婦不爽被罵，用手和雨傘指著鍾男，過程中疑似碰觸到鍾男的胸部，鍾男不滿直接對吳婦鎖喉，還把吳婦兩隻手壓制在脖子後方，讓吳婦動彈不得、左手骨折，最後在旁人大陣仗勸阻下，兩人才分開。

事後吳婦就醫，發現自己左側肱骨上端閉鎖性骨折，怒告鍾男傷害，一審法官認為，清潔隊員不是司法警察，沒有權力對他人施以強制力。鍾男沒辦法控制情緒，行為也逾越清運職務，判處有期徒刑3月。吳婦部分，也因涉嫌妨害公務罪被送辦，但最後因罪證不足不起訴。

鍾男不服上訴，高雄高分院表示。認為鍾男基於遭吳婦持雨傘針對、出手自衛，但吳婦體型明顯較小，只是持不具危險性的雨傘針對，吳男的防衛確實過當，但也依法酌減其刑，改處拘役55天，可易科罰金。