大陸外交部發言人汪文斌今天（11日）主持例行記者會。有記者提問，英國發表「香港半年報」稱中方持續處於不遵守《中英聯合聲明》的狀態，英國外交、聯邦和發展事務大臣拉布還表示，英國和國際社會必須持續為香港的人權和自由發聲，確保中方履行承諾。中方對此有何回應？

汪文斌表示，昨天英國政府再次發表的「香港問題半年報告」，一如既往混淆是非，顛倒黑白，充滿意識形態的偏見。拉布外交、聯邦和發展事務大臣在報告的前言當中，對中方對港政策進行無端指責，再次粗暴干涉香港事務和中國內政，我們對此表示強烈譴責和堅決反對。

汪文斌說，香港是中國的香港，「一國兩制」是中國的基本國策，沒有人比中國中央政府更關心香港，更希望「一國兩制」繼續得到成功落實。香港回歸以來，中國政府嚴格依照憲法和基本法對香港特區實行管制，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項合法權利和自由依法得到充分保障，這是不容否認的客觀事實。

汪文斌指出，無論是去年頒布香港國安法，還是今年修訂香港特區選舉制度，我們所做的一切都是為了堅持和完善「一國兩制」制度體系，確保「一國兩制」行穩致遠，實現香港長治久安和長期繁榮穩定。

汪文斌介紹，香港國安法實施近一年來，香港社會重回安定走上正軌，國際資金持續湧入香港，外國在港企業對香港營商環境更有信心。完善後的香港特區選舉制度全面貫徹愛國者治港原則，更好體現了香港居民廣泛均衡的政治參與，更好兼顧了社會各階層各界別各方面的利益，香港的民主政治將健康有序向前發展，良政善治將逐步實現。國際貨幣基金組織剛剛發表的報告再次肯定了香港國際金融中心的地位，對香港發展前景投下了信任票。我們相信，在中央政府全力支持香港各界人士的共同努力下，香港一定能夠保持長期繁榮穩定，國際金融、航運、貿易中心的地位將更加鞏固。

汪文斌表示，英方的報告無視以上基本事實，對中國中央政府和香港特區政府極力攻擊抹黑。報告中還洋洋自得地列舉了英方一系列插手香港事務、破壞香港繁榮穩定的行為，令人不齒。英方關心香港民主是假，插手香港政治、干涉中國內政是真；關心港人權利是假，搞亂香港、損人利己是真。

汪文斌最後強調，香港事務純屬中國內政，事關中國主權安全核心利益，不容任何外來干涉。我們敦促英方遵守國際法和國際關係基本准則，正視香港已回歸中國24年的現實，放棄殖民舊夢，摒棄雙重標準，停止發表有關報告，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，多做有利於香港繁榮穩定和中英雙邊關係發展的事，而不是相反。