中正國中數理資優生郭睿澄，會考5A＋＋作文及5級分，已考取雄中科學班。(中正國中提供)

全國國中教育會考成績公布，屏東市中正國中林恩熙以5A＋＋及作文6級分，與全縣其他6人並列榜首，屏縣府教育處也公布，此次屏東考區共有6621名考生，滿分共計7人，分別為明正國中、中正國中及南榮國中學生，5科精熟則有234名。

中正國中主任梁麗妹表示，林恩熙性格謙和、五育兼備，曾報名校內800公尺競賽，循著練習步調，在運動會時一鳴驚人，成績贏過體育班學生，導師直說，她是一位有天分加上苦練的學生，所以根基非常穩健，加上努力不懈好習慣，終會脫穎而出。

另校內數理資優生郭睿澄，會考5A＋＋作文及5級分，已考取雄中科學班。曾榮獲第18屆大武山文學獎首獎，國中時期發現自己對數學的熱愛，毅然決然選讀20分鐘路程的中正國中數理資優班。

在學期間常挑戰自我，參加OMPA亞太數學奧林匹亞等各種大小競賽，也曾獲得中山大學南部高中學生數學科學研究人才培育計畫公費名額，並以第一名及第二名成績在初級與中級班結業，平常與同學相處融洽，常利用自己的下課時間協助同學解答課業上的難題，若同學有其他困難時也都樂於協助。

屏縣府教育處表示，屏東區高級中等學校可選填30個志願，請學生選填志願前和師長充分討論，建議依學生興趣並參酌個人序位區間選擇最適合的學校。