根據美國拜登政府明天將公布的指南,美國政府工作人員在返回工作崗位前,不應被要求接種2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗,或被迫透露自身接種狀態。

路透社報導,指南指出,員工可以主動透露接種資訊,聯邦機構也可以根據員工是否已接種疫苗等考量來制定各自的安全守則。

在路透社看過的這20頁備忘錄中,負責監督聯邦人力的3個機構代理主管也呼籲各單位,考慮對部分員工做出較具彈性的安排,包括永久兼職遠距上班,或在正常辦公時間以外工作。

疫情期間遠距上班的美國政府人員正準備重返工作崗位。美國勞工部今天也發布緊急規定,以保護在醫療環境中的工作人員。

聯邦政府聘用了逾400萬名人力,是全美最大雇主。根據明天將發布的備忘錄,近6成聯邦員工在疫情期間遠距工作,遠高於先前的3%。

這份指南要求各機關於下週前遞交草擬提案,並於7月19日前提供比較詳細的最終計畫,包括重啟日期。

這份備忘錄由白宮管理及預算局(Office of Management and Budget)、人事管理局(Office of Personnel Management)和總務署(General Services Administration)代理主管簽署。

白宮管理及預算局副局長米勒(Jason Miller)發表聲明說,這份指南凸顯一事,即各機關計畫重啟辦公室之際,員工安全乃優先考量。