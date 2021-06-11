再3天就進入一年一度的端午節（14日），當日是農曆5月5日，為入夏後最重要的改運時間，塔羅牌老師艾菲爾特別在臉書分享，端午節必做的「點紅造命法」，若你覺得今年諸事不順，做任何事都卡關，請一定要把握當天為自己轉好運。

艾菲爾老師表示，如果是還沒有對象的單身或未婚者，在穿搭上，建議把自己打扮得漂亮一點，多穿紅色的衣服，並配戴紅色系的飾品或水晶，最後擦上紅色指甲油，藉此成功吸引好姻緣、化解煞氣。在生活上，則要多吃紅色的食物，例如：蕃茄、石榴、草莓、紅莓等，能幫自己招來好運、結喜氣，即可引來紅鸞星動。

由於今年的端午節在6月14日，因此端午前後3天正是最佳的改運時段，在6/11～6/17期間，可連續3天用「點紅造命法」幫自己結喜氣。艾菲爾老師也特別點名，受本命年影響，生​​肖牛、羊、狗、龍、馬的人必定要運用點紅造命法來改運。

除了以上5大生肖的朋友，目前有受到水逆影響的星座也該注意，包含雙子、射手、獅子、雙魚、天秤、處女、金牛座，另外，農曆出生月在2月、3月、5月、6月、9月的人也要注意，可記得提醒家人朋友一起操作秘法開運。