明天起端午節3天連假，台北市長柯文哲11日坦言，怕大家放假趴趴走造成很多感染最令他擔心，疫情好不容易在雙北市壓制下來，若低到一個程度，把熱點消滅，就有機會回到1年前防疫狀態，但他也提到不打疫苗還是會感染，目前只是讓傳染速度變慢，感染的總人數不會改變。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，端午節3天連假最讓他擔心，怕大家趴趴走造成感染很多，疫情好不容易在雙北市壓制下來，如果低到一個程度，採取熱點消滅，最後數量很少就可以單兵作戰、單一解決，回復到1年前防疫狀態。

他表示，用公衛手法不要讓疫情飆上去，但不打疫苗還是會感染，目前只是讓傳染速度變慢，但總人數不會改變，會感染的人終究還是會被感染，不打疫苗總感染人數還是會一樣，目前策略是把感染的線壓愈低愈好，不過也要觀察經濟狀況，等到疫苗來。

此外，柯文哲說，呼籲市民一周到市場採買2次就好，未來會開始推動電商加物流，昨天就讓計程車投入物流業，市場管制也不要讓警察站在路口，要科學、進步，鼓勵市民下載台北通到市場掃QRCODE，不會使用才帶身分證，身分證是採買基本配備，外國朋友則用居留證，到任何地方去帶身分證，台北市民下載台北通，另南門市場還有測體溫、實聯制一氣呵成，這周六、日市場要管制，早上才簽一個命令，每處市場要安排2名警員，所有市場就上百人，雖然還是要站在入口檢查，但可以輕鬆一點，未來考慮在場館裝上人流控制器，管制人數。