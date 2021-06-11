新北市議員葉元之協助將掃地機器人及面罩送至亞東醫院。（葉元之提供）

全國疫情嚴峻，新北市議員葉元之的高中同學羅名岳移居美國20餘年，他得知家鄉疫情嚴峻急需物資，主動與葉元之聯繫，得知亞東醫院目前欠缺掃地機器人，他立即從美國寄送掃地機器人來台，同時羅名岳也捐贈防病毒面罩的濾心寄來給輔大醫院急診室。

葉元之說，同學羅名岳移居美國20餘年，美國近來疫情趨緩，因為施打疫苗普及率高，逐漸恢復正常生活，但是心繫台灣，想為台灣醫護做一點事。

羅名岳（Tyler）上周與他聯絡，他說在美國疫情最嚴重時，醫療資源嚴重缺乏，急診室醫師連防護衣、護目鏡、N95口罩都要自己準備，他擔心台灣也面臨一樣的狀況，希望能捐贈醫護人員物資。

葉元之跟亞東醫院聯絡後，院方告訴，他們現在最缺的是掃地機器人。因為疫情爆發後，外包清潔人員大量離職或請長假，導致專責病房清潔工作人力不足，所以希望由掃地機器人，來清潔專責病房及ICU。

院方表示，由機器人先做第一次的清掃、消毒，再讓外包人員清掃第二次，透過設備的提升，節省人力，也保護病人及醫護人員。

葉元之說，羅名岳知道後二話不說，立刻訂了一台，從美國寄到他服務處，由他轉送至亞東醫院。此外，羅名岳的鄰居Max和Rick，知道輔大醫院缺某品牌防病毒面罩的濾心，特地從美國訂購了1個月份，直接寄給輔大醫院急診室，供醫護人員更換使用。

葉元之說，同時送了亞東300個面罩，則是來自一位遠在台南的工廠老闆，工廠開發新的防疫面罩，想送給新北市的醫院，供第一線人員使用，展現真正的南北一家親。