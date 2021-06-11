感測元件大廠光磊（2340）受淡季衝擊，5月營收滑落至3字頭，寫下27個月新低紀錄，公司示警不利環境恐要持續數月，儘管面臨淡季效應，光磊仍宣布將透過剛成立的光磊醫療公益基金會，捐贈1,700萬元，協助台灣抗疫。

儘管面臨傳統淡季效應，但光磊宣布將透過今年5月才成立的光磊醫療基金會，陸續捐贈超過1,700萬元，第一波將運用於第一線醫療人員所需的特殊防護裝置，與急重症所需的高流量氧氣呼吸器等設備，並且預計將與台北醫學大學附設醫院，與中國醫藥大學竹北分院等相關醫療院所進行合作，希望盡一份微薄的心力，幫助台灣能儘快度過疫情風暴。

光磊公布的5月營收，以3.3億元創下最近27個月新低紀錄，月減35.21％、年減17.8％，營收表現疲弱，衝擊光磊11日股價跳空下跌，終場重挫8.51％，收在25.25元。

對此，光磊發言人戴菁甫表示，船期貨運航班行程在疫情期間更顯得嚴峻，以至於出貨時程不順暢，再加上分班分流減產減量所導致。因此光磊仍持謹慎保守態度，面對市場與大環境的劇烈變化，且原物料漲價已經反應在產品銷售上，導致未來獲利遭受壓縮衝擊，再加上重複下單的疑慮未解，這種不利產業出貨的情況可能要持續數月。

戴菁甫強調，外有原物料持續漲價，內有疫情管控壓力，應該是這段期間所有產業都面臨到的問題，當前全力配合政府做好疫情管控，是目前公司最重要的課題，分班分流減產減量，也減少染疫風險，先維持員工健康良好的戰力，才可以在未來戰勝疫情時，全力進行下一波衝刺。

光磊今年第一季營收達15.8億元，稅後純益2.45億元，營業利益率達17.8％，寫下單季新高紀錄，稅後純益2.45億元，年增100.8％，每股稅後純益0.66元，為合併報表以來的歷史新高紀錄；光磊原定6月24日召開股東會，但受到新冠肺炎疫情影響，已經公告將遞延至7月之後。