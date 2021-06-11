全球疫情稍趨穩後，我國螺絲螺帽業接單大爆量，外貿協會本月9、10日舉辦「扣件歐日市場線上拓銷團」，邀請歐洲及日本9國、逾41家買主，與我12家供應商完成90場次線上洽談，下周6月17日將再增開近50場洽談會，合計140場次。

此次線上拓銷團12家台灣業者除春雨及世豐兩螺絲大廠外，亦有知名扣件貿易商瑞師精密、2020台灣精品得主璟鋒工業等。歐日買主則有年營業額逾3億歐元、擁有上百家分店的荷蘭某集團、日本最大建材L集團等。

國內多家業者表示，因疫情造就今年第一、二季的榮景恐非長期趨勢，透過貿協安排線上媒合活動，希望能藉機接觸更多潛力買主，就算短期因交期問題無法接單，也可培養更多合作機會。

雖然台灣扣件平均單價較中國大陸及其他東南亞國家高，但因疫情及減碳議題，全球主要鋼廠紛紛宣布減產，造成鋼價不斷調漲，以及歐盟即將在7月下旬宣布對中國大陸碳鋼螺絲反傾銷案調查結果，讓許多歐洲買主積極尋找替代的扣件供應商，才接踵而來參加這場扣件線上拓銷團。