大陸駐日本大使館網站於今天（11）日發布駐日本使館發言人就日本參議院通過涉台決議答記者問。

有記者提問：6月11日，日本參議院通過決議，聲稱支持台灣以觀察員身份參加世界衛生大會。中方對此有何評論？

陸駐日使館發言人表示，日本參議院不顧中方嚴正立場，執意通過所謂涉台決議，公然干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日聯合聲明等四個政治文件精神，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

陸駐日使館發言人說，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。台灣地區參與國際組織包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會有關決議確認的根本原則，得到國際社會普遍支持。正是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。不久前第74屆世界衛生大會總務委員會和全會分別做出決定，明確拒絕將包括日本在內個別國家提出的「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案列入大會議程，再次說明一個中國原則是國際社會公認的事實，也是國際關係基本准則，不容任何挑戰。

陸駐日使館發言人表示，陸中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。新冠肺炎疫情發生後，陸中央政府已向台灣地區通報疫情260次，批准台灣地區衛生專家參加世衛組織技術活動16次。台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，同世界衛生組織和各國的信息交流是暢通的、機制是完善的。所謂「國際防疫體系缺口」根本就是無稽之談。

陸駐日使館發言人強調，台灣問題事關中國核心利益，事關中日關係政治基礎。中方嚴肅敦促日方切實遵守中日四個政治文件原則和迄今所做承諾，停止借台灣問題干涉中國內政，停止將衛生問題政治化，避免給中日關係帶來進一步損害。