受新冠肺炎疫情影響，大陸深圳鹽田港缺櫃、塞港情況持續惡化，貨物進出口時程遭嚴重推遲，有專家預估，鹽田港卡船的狀況已超過2周，對全球航運影響超過長賜輪事件。

英國媒體The Loadstar報導，大陸廣東新冠肺炎疫情爆發，讓深圳鹽田港被迫進行更嚴格的防疫管制，貨物進出口人員都必須篩檢陰性，原先預估船期受延遲7至8天時間，但近期疫情並未趨緩，多家航運商都認為貨物延誤時間已拉長至14天以上。

航運分析機構Vespucci Maritime分析師Lars Jensen表示，長賜輪事件僅延續6天左右，但鹽田港擁塞狀況已拉長至兩周，且接下來沒有恢復時間表，初估鹽田港造成的塞港效應，對貿易影響已經比長賜輪事件還要嚴重。

丹麥物流巨頭DSV Panalpina執行副總裁Henrik Nielsen持同樣看法，他說：「大陸目前的狀況可以與３月長賜輪事件相提並論，但這次的影響更巨大，而且持續進行中。」

物流公司Kuehne+Nagel海運副總Otto Schacht則認為，未來半年甚至9個月以上，鹽田港事件都會對全球各行各業產生影響，「餘震」將會持續至少2季，整體產業鏈緊繃會持續好一陣子。

此外，深圳不只鹽田港受影響，鄰近的南山港、蛇口港也同樣有相關防疫規定，這也讓全球航運衝擊擴大。

鹽田港為全球第四、大陸第三大港口，數據顯示，鹽田港去年吞吐量達1334萬個20呎標準貨櫃，占廣東省超過1/3的進出口貨量及大陸對美國1/4的貨量，角色相當吃重。