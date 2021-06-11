新北市港尾福德宮捐贈30萬元予新北市政府消防局第一救災救護大隊購置全身式防護衣1000件、半套式防護衣1330件防疫物資。（第一大隊提供）

去年在新冠肺炎疫期，新北市港尾福德宮就曾捐100萬元予新北市政府作為防疫基金，購買相關防疫物資，為防堵疫情盡一份心力；今年疫情更為嚴峻，且全國疫情警戒第三級延長，新北市疫情尚未趨緩，高風險熱區尤以板橋區35里為最多。

有感於消防人員在此次疫情扮演重要的防疫角色，防疫分隊執行確診或隔離民眾後送，及一般分隊每日執行救護案件，常出現確診隱性患者，面臨高度染疫之風險，防疫物資需求迫在眉梢，捐贈30萬元予新北市政府消防局第一救災救護大隊購置全身式防護衣1000件、半套式防護衣1330件防疫物資，今（11日）下午在港尾福德宮管理委員會辦理捐贈典禮，發揚土地公保護鄉里護佑百姓的精神，防疫工作最接地氣的後盾。

第一大隊大隊長陳志瑋表示，非常感謝板橋港尾福德宮，土地公伯深知板橋地區疫情嚴峻，第一線消防救護人員出勤防護裝備的需求，大力挹注捐贈30萬元購置防護衣，讓第一線消防救護人員能做好自身防護，對執行防疫勤務的消防同仁有莫大幫助，提升整體防疫效能，戮力守護新北市民之生命安全。

新北市港尾福德宮原名朴仔腳土地公，由幾片石板堆砌而成的厝殼，民國50年，因都市計畫中正路拓寬，為配合政府政策遷移，於民國51年農曆十月十七號建廟，遷移現址，改稱「港尾福德宮」。