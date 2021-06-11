《某一天滅亡來到我家門前》朴寶英。（愛奇藝國際站提供）

韓星徐仁國和朴寶英近日為主演韓劇《某一天滅亡來到我家門前》接受本報書面訪問，距離徐仁國上次來台舉辦粉絲見面會，已是7年前，他也直呼「真的已經太久了」，並稱疫情結束之後，有機會來台灣和粉絲見面，一起製造一些新的回憶，也很想再嚐嚐台灣的美食。

該劇講述使萬物消失的源頭—「滅亡」徐仁國和爲了不消失而簽下生命合約的人類「卓東景」朴寶英飾，之間發生的致命限定100天的奇幻浪漫劇。被問到如果生命剩下100天，會怎麼度過？徐仁國表示如果真的到了那個時候「我只想隨心而動，比起去做有意義的事，我只想把一切交給我的身體、我的情感。」至於最後一件想做的事，他暴露吃貨本性，直喊「這世界上還有那麼多好吃的，都還沒吃過就要滅亡了，我會因此感到惋惜和後悔」。

朴寶英則說自己可能還是會跟平時一樣過日子，但想把這100天過得更充實一點，「比起說去做一些特別的事，我更希望能珍視一些平凡的日常，常懷感恩之心」，也提到劇中東景也曾不清楚夢想在何方，但在知道自己只剩下100天後，開始審視自己，不忘呼籲收看該劇的觀眾們「希望各位在收看的同時，也能像東景一樣，思考自己如果也只剩下100天，將會如何度過，平凡日子裡的每一分每一秒都值得被珍惜」。

被問及拍攝現場的趣事，徐仁國笑曝「因為我很怕冷，所以冬天拍攝的時候就非常辛苦。有一次整個嘴都凍僵了，就靠在火爐邊取暖，結果有幾根瀏海被火燒到了」，朴寶英則稱在看徐仁國之前的作品時，曾想說之後說不定能夠合作，這次很開心終於實現這個願望，「他和我年紀相仿，也很有魅力，第一印象是不做作、很真實，他非常直爽，也喜歡開玩笑。有了他，我們拍攝現場的氛圍很輕鬆愉快」。該劇每周三、四上午10點於愛奇藝國際站上線。