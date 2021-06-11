花蓮縣今天新增2例確診案，都是被匡列居家隔離，在即將解隔離前再做一次篩檢，才確認為陽性確診，且2人自訴，只有身體稍熱熱的、一些咳瘦，並無其他不舒服症狀，不過，其中一例CT值僅16.5，病毒量高，研判最近才染疫，衛生局分析，目前全縣有8例個案是在居家隔離期間確診，其中就高達7例是在自宅居隔，強烈建議匡列隔離者最好能到防疫旅館較有保障。

今確診的2例個案均為男性，縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥今天召開防疫記者會指出，案12587男性，因之前接觸染疫的花蓮市天佑帽行老闆娘友人，被衛生局匡列於5月28日起居家隔離，生活飲食都是由女兒送到門口，他再自行拿取，沒有與外人有接觸；12587自述，6月7日時感到身體有熱熱的、有點咳嗽，除此之外沒有其他症狀，由於12587即將於12日期滿解隔離，為保險起見，因此於10日由專人帶往部立花蓮醫院採檢，不料竟為PCR陽性確診。

朱家祥表示，另一個案12588則是案8181的先生，案8181則是先前確診者案6754的瑜珈學生，傳播鏈明確，都是來自於之前一名家住萬華舅舅到花蓮訪友，共餐，之後釀成親友多達16人確診；案12588被匡列後居家隔離，並將於12日解隔，同樣在10日當天被帶往花蓮部立醫院採檢，PCR為陽性確診，Ct值達16.5，病毒量非常多、傳染性很高。

朱家祥說，案12588為退休藥師，他自述僅在6月5日感到喉嚨稍微怪怪、且輕微流鼻涕，有自行服了藥，沒想到竟會確診。

朱家祥分析，這2例確診個案皆為解隔離前夕確診，2人在居家隔離前也都有進行PCR採檢，當時都是陰性，但隔離後卻轉為陽性，尤其案12588，其Ct值達16.5，認為應是「最近幾天才受到感染」。

朱家祥指出，花蓮居隔後確診者個案有8例，其中7案都是在自宅進行隔離，推測應是住家環境遭到確診者汙染，在未仔細清消下，病毒極容易存留，進而導致居隔者感染，因此提出呼籲，家中一旦有人確診，住家環境未清消完整可能造成在家隔離家人也被感染，建議最好還是至防疫旅館較有保障，若仍選擇自宅居隔也要徹底做好清消工作。

另外，花蓮昨天新增7例，其中有2人多次到過重慶市場採買。重慶市場緊急休市1天大清消，花蓮市長魏嘉賢到場關切，他強調，攤商包括護目鏡及口罩等防疫措施都相當落實，這次受到確診者足跡的影響，因此決定休市一天全面清消，而從即日起，包括市場內外及重慶路段等每天都會加強清消，讓攤商及消費者可以安心。