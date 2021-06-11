國產疫苗之一的高端昨宣布解盲成功，有媒體披露政府與高端和聯亞採購合約，發現高端每劑價格高於聯亞。國民黨團今開記者會質疑，人民對高端的防護力與抗疫力仍抱持相當大的質疑，倘若媒體披露屬實，為何國產疫苗價格高於國際認證主流疫苗最多5倍之多，要求蔡英文總統、衛福部長陳時中須說明決策過程，是否涉人為不臧。

據媒體披露的採購契約草案內容，提到政府向高端、聯亞各採購500萬劑，但分別花40.3億、37.5億採購。國民黨團總召費鴻泰表示，國際媒體披露獲得美國FDA緊急授權的4種國劑疫苗單價，都比現在傳出的高端881元、聯亞750元低，黨團一定會查清楚為何國產疫苗比進口疫苗貴。

國民黨團書記長鄭麗文說，倘若曝光的合約內容為真，高端疫苗一劑高達881元台幣，聯亞一劑750元，與國際認證的疫苗最多高達5倍的差額，到底貴在哪裡？陳時中不用說請楚講明白嗎？

鄭麗文強調，黨團全力支持國產疫苗的研發，但是高端疫苗在研發測試期間，一再受到蔡英文總統高度關切，猶如舉行考試前就宣布考生上榜，其中以政治指導國產疫苗研發斧鑿斑斑，不時出現蔡英文總統在背後下指導的影子。

鄭麗文指出，高端疫苗二期解盲顯示這是個安全的疫苗，但外界對其防護力、抗疫力仍抱持高度質疑，若蔡政府執意要全民施打，無疑是把百姓當作白老鼠。