交通部觀光局辦理「2020-2021台灣好湯-金泉獎」評選活動，台灣全區19大溫泉區在經過激烈的民眾票選及專家評比後揭曉，位於南部溫泉區的高雄六龜寶來不老溫泉首度榮獲「最佳CP值大獎」，成績斐然。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處柯建興處長表示，寶來不老溫泉區在民眾票選時茂管處與高雄市政府、業者等傾全力支持，票數榮居全國第4高票，僅次於宜蘭礁溪、苗栗泰安、新北金山萬里溫泉區。

另在專家實地評比時，結合去年南橫公路通車、天池開放與今年藤枝國家森林遊樂區重新開園的契機，以旅遊附加價值、周邊景點旅遊效益、消費價格、整體加值感與附加體驗價值等項目之作為深獲委員肯定，終榮獲「2020-2021台灣好湯金泉獎」及「CP值大獎」。

寶來不老溫泉鄰近南橫公路，長年被青翠蓊鬱的山林環繞，泉質屬無色無味碳酸泉，富含礦物質且無硫磺刺鼻味道，相傳泡了不老溫泉，皮膚格外光滑細膩，因而有了「不老」之美名，溫泉旅館風格多樣，從一般的露天SPA，到藥用、精油、按摩浴池，更有日式和峇里島等風格迥異的湯屋，滿足遊客多元需求。

到寶來不老溫泉區除了泡湯外，周邊的南橫、藤枝國家森林遊樂區、花賞溫泉公園、竹林觀光休閒農業區、浦來溪頭社戰道、美崙山步道等亦是漫遊六龜山城的好去處，同時在地農特產品，諸如梅子、蓮霧、李子、蜜棗、金煌芒果等，深受遊客喜愛，各種梅子特色料理，更讓遊客流連忘返。

茂管處提醒，目前因疫情三級警戒，建議民眾仍暫緩出遊，以防疫為優先，待疫情過後推薦到寶來不老溫泉，泡好湯、賞美景、嘗美食，感受「最佳CP值溫泉」的魅力。