國產高端疫苗昨公布二期臨床試驗解盲成功，未來三期試驗將朝「免疫橋接」方式進行，受到各界批評。台北市長柯文哲質疑，由於市面上已有7支國際認證疫苗，如今還用食鹽水作為對照組，不符合醫學倫理，但若要用現有疫苗和國產疫苗做三級臨床實驗，恐耗費好幾百億。

柯文哲表示，只要不是施打食鹽水，否則施打疫苗一定會有抗體，但是否有保護性才是問題。但問題是，現在做三期臨床試驗，若一組打疫苗、一組打食鹽水， 也就是所謂的對照組，在現階段恐怕已經不符合醫學倫理。

由於目前國際認證疫苗有7支，也都做過3、4萬人以上的三級試驗，柯文哲認為，此時若要研發新的疫苗，應該要用AZ或莫德納來對照，用假的疫苗（食鹽水）實在不合理。

柯文哲說，他看過台大公衛系的報告，若國產疫苗三期要採用上述做法，大概要找13萬人才能做出來。因為若拿國產疫苗與實驗水來對照，差別會比較大，大概做3、4萬人就夠，用現有疫苗來比差距則會變小，要有大樣本才能在統計上看出差距，但少說要耗費好幾百億。

「不要讓政治扭曲專業。」柯文哲感嘆，科學還是要用科學來討論，只是一般老百姓也聽不懂我們在講什麼，所以才說不要讓政治扭曲專業，如果要專業辯論那大家就來，但民眾也聽不懂就算了。