台北市爆出疫苗黑箱風波，民進黨議員陳怡君今上午也出一份6月8日會議紀錄，當時主席柯文哲要求衛生局6月9日前要打完660瓶疫苗，被議員質疑，與會主席是柯文哲，診所違規卻要股長扛責，根本不合理，台北市副市長黃珊珊表示，打完疫苗是北市政策目標，這部分已進入司法調查。

台北市診所爆發私打疫苗爭議，外界質疑，北市府配發疫苗給診所，但卻由「股長」扛責，媒體提問指出，根據北市府工作權責分配提到，疫苗核定都是局長不是股長，傳染病突發流行及措施事項由市長核定，目前決定配給層級上是否會調整，對此，黃珊珊說，分工表的確是要局長核定，但所謂的疫苗調度和入庫只有到專員，這次會重新修正分工表。

至於是否違反《貪污治罪條例》，將疫苗當公關品贈送嫌疑，黃珊珊說，打完疫苗是北市政策目標，但任何人不能因為有這政策就違反相關規定，這部分已進入司法調查，任何人不能因有首長批准而做這件事情，這件事也是北市正在做調查的內容，「我們也很想知道為什麼？」