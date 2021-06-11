新冠肺炎疫情持續嚴峻，尤其端午節有連續3天假期，返鄉人潮恐成為防疫破口，為此，身為COVID-19專責醫院的烏日林新醫院，3天連假期間將持續提供快篩服務，院方強調，該處篩檢站設在戶外，且鄰近台中高鐵站、新烏日火車站，返鄉民眾可就近配合快篩。

烏日林新醫院指出，這次共號召近20名醫護人員、醫檢師及行政、清潔人員，在端午節3天連假期間持續堅守崗位、提供快篩服務，且強化篩檢量能、從原本每天限額50人增加至160人，目前開放服務時間為12日早上9點至12點，以及13、14日的早上9點到12點及下午2點到5點。

院方強調，每個時段開放快篩80人，且連假期間到戶外篩檢站快篩者，即提供手工平安肥皂，藉此呼籲民眾勤洗手、加強防疫觀念。烏日林新醫院戶外篩檢站從上月27日啟用，至6月10日已篩檢364人，目前採網路預約方式，接受篩檢者須帶健保卡、身分證及手機。

烏日林新醫院院長林明輝表示，院內除配合中央政策，住院病人及1名陪病者在入院治療前先通過公費PCR採檢陰性，也額外提供門診手術、導管治療的病人治療前免費快篩，盼保障必要治療民眾與醫護團隊安全。