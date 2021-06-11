在美國通膨疑慮消除後，11日韓股大幅走高，收在3,249.32點，上漲24.68點或0.77%。KOSPI周線漲0.29%外，2021年迄今已漲約12%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率也上升。

Mirae證券表示，美國通膨雖大增超過預期，不過卻被視為短暫現象。市場也屏息以待美國聯準會下周的兩天政策會議。

三星電子持平作收，SK海力士漲4.07%，LG化學也漲5.33%。

外資買超1765億韓元，約1.58億美元。

11日最新消息，韓國央行表示，一旦經濟步上穩健復甦正軌，便會井然有序地開始將現行寬鬆貨幣政策正常化。光是在6月份，韓國央行就已有兩次示眾，自己貨幣政策將走向正常化。

一美元可兌換1,110.8韓元，韓元升值0.45%。除周線漲0.51%外，2021年到目前為止，韓元兌美元已貶約2%。

韓國3年期公債殖利率漲1.3基準點至1.295%，而10年期的則漲2.5個基準點至2.11%。