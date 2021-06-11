隨著新冠肺炎疫情的影響開始消退，美國第一季家庭的資產淨值（net worth）創歷史新高。

聯準會周四公布，今年第一季美國家庭和非營利組織的資產淨值較2020年底成長3.8%，達到136.9兆美元。而與去年第四季相同，股市飆漲仍是美國家庭財富激增的主要原因。

在淨資產總額中，有3.2兆美元來自於持有股票，1兆美元來自房地產價值持續上漲。

因投資人看好企業獲利將持續增長、受惠於寬鬆的財政和貨幣政策，以及在迷因股的交易熱潮帶動下，今年第一季標普500指數上漲7%。

若以過去歷史來看，美國家庭淨資產與10年前相比幾乎成長1倍，因為當時美國尚未完全脫離金融危機引發的「經濟大衰退」（ Great Recession）。

美國家庭財富增加，使淨資產占可支配收入的比例略低於700%，雖然較2020年底創下的歷史新高回落，但以歷史來看仍處於上升趨勢。

第一季美國家庭債務總額為16.9兆美元，成長6.5%，創下2006年來的最大增幅。

此外，第一季美國聯邦政府債務增加6.5%，較2020年第四季的增加10.9%大幅回落，但已足以將債務總額推升到逼近28兆美元。州和地方政府債務增加3.8%，較前一季的增加1.6%擴大。繼2020年下半年大幅放緩之後，今年第一季美國企業債務再度反彈，增加4.4%。