美股科技股領漲，台股收復「萬七」後，11日仍收連二紅，外資加大匯入買超台股力道，激勵新台幣升勢延續，盤中一舉衝破27.6元，上演股匯雙漲，終場收在27.631元，再創逾24年新高，升值7.3分，台北外匯經紀公司成交量7.43億美元。

新台幣同步收周線，累計本周升值9分或0.33％，周線連四漲。外匯交易員指出，雖然美國公佈通膨數據衝高，但國際美元指數卻是不升反降，主要亞幣升多貶少，加上美股科技股領漲，台股開高後雖然攻勢受限，但最後仍震盪收紅，上漲54點至17,213點。外資也略加大匯入力道，並續買超台股新台幣106億元，激勵新台幣盤中一舉升破27.6元，最多升值達1.12角。

外匯交易員說明，美國通膨數據雖高，但市場應已提前反應，結果算是符合預期，新台幣升勢續強，但出口商對目前新台幣價格相對觀望，加上進口商趁機進場撿便宜買匯，否則盤中不知會衝到多少，且尾盤老大（央行）有稍微進場調節一點，因此最後暫守住27.6元價位。

外匯交易員認為，目前金融市場最關鍵的指標，還是本土疫情的變化，及疫苗之亂與國產疫苗的發展，若未來情勢偏向正面，外資應該是續匯入居多，則新台幣恐怕欲弱不易。接下來先看下周聯準會（Fed）利率決策會的結論如何，是否如預期開始討論縮表，影響我央行17日第二季理事會的政策因應，及新台幣的動向。