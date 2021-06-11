A股11日個別發展，上證指數收跌21點，再度失守3,600點關口，終止連升兩日。市場交投熱烈，兩市成交合計連續兩日超過兆元，較10日增逾一成至人民幣（下同）1.12兆元。總結本周，滬指微跌2點，連跌兩周。

香港信報報導，上證指數11日高開低走，早段曾升3點，漲幅為0.1％，高見3,614點，其後走低，最低見3,587點，跌23點，跌幅為0.66％，全日收市報3,589點，跌21點，跌幅為0.58％，成交額為4,953.73億元。

深成指一度高見14,920點，升27點，漲幅為0.18％，早段轉跌，最多跌154點，跌幅為1.04％，低見14,738點，全日收市報14,801點，跌92點，跌幅為0.62％，成交額為6,257.64億元。

滬深300指數收報5,224點，跌46點，跌幅為0.89％；創業板指數報3298點，升12點，漲幅為0.4％。

各類股普遍受壓，金融、化工、水泥股跌逾1％；房地產、有色金屬股偏軟；石油股升逾2％；鋼鐵股升逾1％；電力、煤炭股靠穩。