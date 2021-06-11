台北市AZ疫苗接種計畫。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市AZ疫苗接種計畫。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

日本贈台124萬劑AZ疫苗15日開打，台北市長柯文哲11日盤點北市預計接約23.2萬人，不知道中央會發多少下來，他告訴市民「雖然符合資格，但可以打到的機會是一半以下。」

北市府統計，新一波AZ疫苗接種第一至三類尚未施打第一劑者約2.3萬人、75歲以上長者有19.2萬人、住宿型長照的工作人員和住民約1.7萬人，總需求量是23.2萬。

柯文哲今表示，必須要把事實先講清楚，中央發下來多少不知道，總共才60幾萬，北市拿到的一定會遠小於這個劑量，要告訴市民，雖然符合資格，但可以打到的機會是一半以下。

副市長蔡炳坤補充說明，15日起第一至第三類還未接種的2.3萬人，將安排醫院專案施打，75歲以上長者是此次施打重點，可至37家合約院所、12區健康服務中心、225間合約診所接種，共274個據點可打疫苗，每個行政區約有20處，讓接種站接近社區、方便民眾就近施打、減少移動。

他也提到，特別需要服務的民眾，市府成立「疫苗機動接種隊」，直接派人到200多家住宿型長照機構替1萬903人接種，另在宅長照（獨居、身障、重大傷病者）約5420人，也提供到宅接種服務，由醫事人員到家施打。