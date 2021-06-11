日本厚生勞動省統計，截至本月4日，日本共施打約1700萬劑輝瑞疫苗，累計196人在施打疫苗後死亡；莫德納疫苗共施打19萬劑，目前尚未出現死亡案例。

日本讀賣新聞報導，厚生勞動省9日在專家檢討會上報告，美國莫德納（Moderna）疫苗截至6月4日共接種約19萬劑，尚未出現死亡案例；截至5月30日也還沒有出現符合國際基準的嚴重過敏反應（anaphylaxis）的病例。

美國輝瑞（Pfizer）疫苗方面，截至6月4日共接種約1700萬劑，累計196人接種疫苗後死亡。截至5月30日，累計169例出現嚴重過敏反應，平均每接種100萬劑出現13例。

專家會議認為，兩家疫苗都沒有重大疑慮。

TBS電視台報導，厚生勞動省分析接種後死亡的139 例，認為無法判定死亡是否與疫苗有因果關係，截至目前也沒有死亡案例被認定為是因為疫苗所導致。

但報導也說，5月28日有一名住在神戶市的73歲女性，在接種疫苗3小時30分鐘後猝死，這名女性患有糖尿病，但接種當天身體狀態沒有特別的問題，接種完觀察30分鐘也無異樣，卻在返家後突然胸痛、喘不過氣，送醫急救不治。

厚生勞動省的資料中，對這名女性的死因是否與疫苗有關，記載為「判定中」。